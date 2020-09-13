شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئه تعلن نجاح منظومة القضاء علي السحابه السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح منظومة الوزارة في القضاء على السحابة السوداء في محافظات مصر المنتجة لزراعة الأرز، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والري، وتمت الاستفادة من قش الأرز وتحويل السحابة من سلبيات لإيجابيات بالاستفادة من قش الأرز في إنتاج علف للمواشي وأسمدة زراعية، إضافة لتحقيق عائد مادي للمزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب، وقالت إنها تفقدت موقعين لكبس وفرم قش الأرز بالكراكات ببيلا وسيدي غازي، وتأكدت من نجاح المنظومة وأننا نسير أيضا في الاتجاه للقضاء على عوادم السيارات بالمحافظة.

اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قال إن المحافظة تزرع 256 ألف فدان أرز، ومن المحافظات المنتجة لزراعة الأرز وتزرع ثلث إنتاج الجمهورية، وبها 89 موقعًا لفرم وكبس قش الأرز.

وأضاف أن المنظومة حولت قش الأرز لإيجابية بعد أن كان سلبية بسبب السحب السوداء، وأضاف أنه يتم حاليا الاستفادة من قش الأرز اقتصاديًا بتحويله لعلف للماشية وسماد للأرض الزراعية واستفادة المزارع ماديًا.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمحافظة كفرالشيخ وتفقدها موقعين لكبس وفرم قش الأرز بالكراكات ببيلا وسيدي غازي.