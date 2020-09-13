شكرا لقرائتكم خبر عن «بنعف نفسنا من الحرام».. بكاء واستغاثة 3 فتيات بعد إزالة الحي سيارتهن بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«بنعف نفسنا وماشيين في الحلال» هكذا بدأت فاطمة الأخت الكبرى لدنيا وشيماء كلامها وهي تستغيث بالمسؤولين لمساعدتها على الإبقاء على عربتهن ومصدر دخلهن الوحيد.
الأخوات الثلاثة يقفن على عربة طعام في محيط شبرا الخيمة حتى يستطعن أن يصرفن على أنفسهن بعد أن أضطررن لذلك بسبب الظروف الصحية لوالدهن.
الفتيات حاولن استكمال تراخيص عربة الطعام، لكن حي أول شبرا الخيمة قرر إزالة عربتهن، بحسب الفتاة.
«بصرف بيها على أخواتي ومش عايزة أمد إيدي لحد ولا أمشي في الحرام»، كلمات قالتها فاطمة باكية مناشدة المسؤولين للإبقاء على عائلهن الوحيد.
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