شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يتحفظ علي سوء حالة كوبري مشاة بجوار محطة سكك حديد المنيا: وجها سيئا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة لمحافظة المنيا، استقبله خلالها، المحافظ اللواء أسامة القاضي، بهدف تفقد سير العمل، بمحطة سكك حديد مدينة المنيا، وتنفيذ مشروع محور سمالوط على النيل .

وصل الوزير لمحطة سكك حديد مدينة المنيا، عبر قطار الصعيد، حيث تفقد المحطة، وأثناء السير على الأقدام، تحفظ على سوء حالة كوبري المشاة المجاور، والملاصق للمحطة، واصفة بأنه صورة سيئة للمحطة، وللعمل الذي يتم انجازه، مطالبا بتطوير ودهان الكوبري، ليتناسب مع الصورة الجمالية للمحطة، والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها .

وخلال جولة للمحطة، شدد على ضرورة ارتداء الكمامات، لجميع المتواجدين بالمحطة، من عاملين وفنيين وركاب، وألزم مسؤولي الأمن بتغريم المخالفين وفقا للقانون .

عقب ذلك توجه، يرافقه المحافظ، وعدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية، إلى ورش الإضافية لإصلاح جرارات القطارات، لتفقد سير العمل، حيث تم استعراض عربة قطارات متهالكة، قبل إصلاحها، وأخري بعد إصلاحها، ودهانها وتطويرها وأشاد بالعمل، وطالب العمال، والفنين بالتواجد بجواره، لالتقاط صور تذكارية من موقع العمل .

واستجابة لمطالب العمال والفنيين، وعد بتوفير كل المعدات، والمهمات المطلوبة، لدعم العمل بالورشة، سواء معدات رفع أو ميكانيكا، أو ملابس حماية خلال العمل.

ثم توجه الوزير يرافقه المحافظ، والمسؤلين إلى محور سمالوط على النيل لتفقد العمل به، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه. والتي تشمل الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) بالإضافة إلى أعمال الطرق. بهدف تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة ووفقا لقياسات الجودة العالية .

Advertisements

وحيث يشتمل المحور على عدد 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري كم أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف .