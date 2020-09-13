شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتفقد محطة مصر: «كل الاحترام للراكب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أول اهتمامات جميع العاملين بالسكة الحديد، مشددًا على أنه لن يسمح بأي خطأ في حق أي راكب، وذلك تعقيبًا على واقعة كمسارية قطار المنصورة، الأسبوع الماضي.

ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية، خلال جولته في محطة رمسيس قبل توجهه للمنيا لتفقد مشروعات الوزارة، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والالتزام باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في المحطات أو القطارات مع الحرص على التزام العاملين بالسكة الحديد وكذلك الركاب للكمامات الطبية.