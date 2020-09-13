شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرعاية الصحية»: المواطن هو مقياس مستوى خدمات منظومة التأمين الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية في التواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري للوقوف المباشر على رأيه في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، واستطلاع مقترحاته حول تطوير المنظومة، التقى الدكتور أحمد السبكي «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات» بعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية بمحافظة بورسعيد، للاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم حول الخدمات الطبية المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد وفد نواب محافظة بورسعيد بسعي الهيئة وحرصها على الوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الإطار تم تقديم عدد من الطلبات والمقترحات من السادة النواب لتحسين مستوى الخدمة على المستوى الجماهيري، الأمر الذي من شأنه يمثل رجع صدي المنتفع من الخدمة، والذي يمثله نواب المحافظة لدى قيادة منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية» بعد لقاء وفد من نواب محافظة بورسعيد أن المواطن هو المقياس الحقيقي لمستوى خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن الهيئة تستجيب لمطالب نواب الشعب لضمان التواصل الفعال والمستمر مع الشارع المصري الذي يمثلوه، ومن هذا المنطلق قرر د.أحمد السبكي استثناء كبار السن فوق الستين عام وأصحاب الهمم من الحجز المسبق للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توجيهم بوجود مكتب لخدمتهم بالوحدات الصحية بالمحافظات، وتأكيد حصولهم على الخدمة الطبية في نفس اليوم، مع جعل مكالمات الكول سنتر للحجز والاستفسار عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مجانية بشكل كامل.

واستجابة لمطالبة نائبي بورسعيد بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بمحافظة بورسعيد وعد الدكتور أحمد السبكي أنه خلال شهر أكتوبر سيتم افتتاح أكبر وحدة رعاية مركزة بمحافظة بورسعيد.

وردًا على مطالبة نائبا محافظة بورسعيد بضرورة وجود آلية لتقييم الأطقم الطبية وفقًا لمعايير الأداء التي تضمن تقاضي الأجر وفقًا للعمل، أكد الدكتور هاني راشد «نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس لجنة الموارد البشرية بالهيئة»، أنه توجد آلية لذلك الأمر تعمل وفقًا لثلاث مراحل على النحو التالي، المرحلة الأولى: التقييم من خلال مديري الوحدات والمستشفيات، المرحلة الثانية: مراجعة الالتزام بمعايير التقييم بفرع بورسعيد، المرحلة الثالثة: مراجعة لجنة برئاسة المدير التنفيذي برئاسة الهيئة للتأكد من عدالة وشفافية التقييم.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونائبا محافظة بورسعيد «محمود حسين، رانيا السادات»، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور هاني راشد، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مؤمن العشماوي المشرف العام على شؤون مكتب رئيس الهيئة ومدير عام الإدارة العامة للإتصال والتعاون الدولي، أكد الدكتور أحمد السبكي ترحيبه بكل المقترحات من القيادات الشعبية والتنفيذية، لضمان مستوى متميز للخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لضمان رضاءه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة

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