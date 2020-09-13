شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تعميم نماذج أكشاك محطة مصر بكل محطات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الاحد إلى محطة المنيا للسكك الحديدية، حيث كان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن جولة تفقدية تابع فيها وزير النقل انتظام العمل بمحطة السكك الحديدية.

واستقل وزير النقل قطار رقم 980 من القاهرة حتى المنيا، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وتابع كافة التسهيلات للركاب.

تفقد الوزير المحطة ووجه بالتطوير الشامل بحيث يشمل التطوير الأرصفة والمباني والساحة الخارجية.

ووجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفذة في محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على كافة محطات الجمهورية .

ثم تفقد وزير النقل ورش عربات السكة الحديد المنيا المتخصصة في عمل عمرات العربات المطورة حيث شاهد الوزير عدد من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها وكذلك عدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها، حيث أكد ان الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

ووجه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التي تبلغ 29 عمرة، شهريا ( عمرة عمومية لعدد 25 عربة وعمرات اسمية لعدد 4 عربات)

وفي لقائه بالعاملين أكد الوزير ان الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل في الورشة وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كافة الورش خاصة وأن الورش والعامل البشري هما أساس نجاح منظومة السكك الحديدية

من جانبه، أوضح محافظ المنيا أن وزير النقل يتفقد خلال جولته محور سمالوط الحر على النيل والذي تصل تكلفته إلى 1.8 مليار جنيه، ضمن 7 محاور على النيل يجري العمل بها، مؤكدا على أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

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و يبلغ طـول المحور 24 كم، ويضم 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا وبربخ لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

جدير بالذكر أن ورش عربات السكك الحديد بالمنيا أنشئت عام 1908 وتبلغ مساحتها 11 فدان