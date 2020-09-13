شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي: طب بنها تستعد لزيارة فريق الجوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها اجتماع تحضيري لزيارة فريق الجودة بحضور وكلاء الكلية الدكتور يسري السعيد مدير وحدة الجودة والدكتور صبري سليم نائب مدير ادارة الجودة والاعتماد بالجامعة والدكتورة سحر شاهين مدير اداري لوحدة الجودة تناول الاجتماع بحث كافة المعوقات لاستكمال ملف تجديد الاعتماد وشدد عميد الكلية على ضرورة تكاتف جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لانجاز هذا الملف الهام في اطار الاستعداد لزيارة فريق الجودة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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