شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة. و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه 7 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، وجميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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