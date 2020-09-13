شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عنصر إجرامي من شديدي الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية، أفادت التحريات بأن المتهم مطلوب في 5 قضايا سرقة بالإكراه وقتل عمد، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح أبيض وقتل عمد ومخدرات وسلاح،، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضايا قتل عمد ومخدرات وسلاح ومخدرات، بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية واتخاذه من تلك المنطقة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها واستقل سيارة ربع نقل دون لوحات معدنية محاولًا الهرب.

على الفور، أحكمت القوات الانتشار وتمت مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه، وعُثر بجوار جثته على 2 بندقية آلية و20 خزينة ومسدس وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، و2 كيلوجرام لنبات البانجو المخدر، وميزان حساس، والسيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

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