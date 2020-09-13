شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تسلم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعى للمتعافين سلمت، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروع مشغل لإنتاج المفروشات بمحافظة المنيا محل كاميرات مراقبة وانظمة أمنية وشبكات بالقاهرة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الادمان وذلك، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع لافته إلى ان قيمة إجمالى القروض التي تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت إلى ما يقرب من 3 مليون و460 ألف جنيه حتى الآن .

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع «مودة» التي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع «مودة»وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية .