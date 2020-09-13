شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نائب المحافظ.. رئيس جامعة طنطا ونوابه يفتتحون أعمال تطوير قاعة الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، اعمال تطوير قاعة الدراسات العليا بكلية الهندسة لخدمة الطلاب، بحضور كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا.

من جانبه أشاد الدكتور مجدي سبع، بالانجازات التي حققتها كلية الهندسة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية وعلي رأسها الدكتور محمود ذكي، عميد الكلية، مؤكدا على الجهود التي بذلها الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية طوال فتره عمله بالكلية في خدمة الجامعة، كما ثمن جهود نواب الجامعة الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك،، والدكتور كمال عكاشة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، ان القاعة تعمل وفق نظام احترازي من حيث التباعد المطلوب بين المقاعد المخصصة للباحثين وتقديم الخدمة المطلوبة للباحثين على اكمل وجه.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ذكي، عميد الكلية أن القاعة تعد الأولي من نوعها بجامعة طنطا، والتى تواكب التطورات العلمية الحديثة بهدف تقديم الخدمة للباحثين بشكل احترافي، حيث تم تمت عملية تحديثها وتطويرها لتعمل بالنظام الرقمي بطريقة النداء الآلي للحضور وبما يتسع لأكثر من أربعين باحث في وقت واحد وبما يخدم مايقرب من الف باحث دكتوراه وماجستير ودبلوم بالكلية.

وفي نهاية الافتتاح، كرم الدكتور محمود ذكي، عميد الكلية رئيس جامعة طنطا لبلوغه السن القانونية للمعاش، معربًا عن تقديره لما قدمه الدكتور مجدي سبع خلال فترة رئاسته لخدمة الجامعة والبحث العلمي منذ توليه المسؤولية، وما حققه من انجازات بشتى القطاعات، فضلا عن تشجيع التعاون الدولي وإنشاء الشراكات العلمية مع كبرى الجامعات الدولية في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية لمصر.

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