شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد لجنة لفحص عوادم السيارات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، عددًا من عوادم السيارات بكمين «القرضا» بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدة أن الوزارة تسعى لاستكمال ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من تقليل الانبعاثات والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال تلك الفترة من العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، وذلك بعد اعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت «فؤاد» إلى أن المحاور التي تهتم بها وزارة البيئة متابعة اللجان فحص عوادم السيارات وخفض الانبعاثات من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يمكن أن تسبب تلوثًا للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتى قد تؤثر على صحة المواطنين.