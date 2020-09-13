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شكرا لقرائتكم خبر عن خصم شهر لعامل بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لعدم ارتدائه كمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خصم شهر «حوافز» على أحد العاملين بفرع الشركة بمنطقة المندة، وذلك لعدم ارتدائه كمامة، وفقا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية خلال جولة مفاجئة بفرع المندرة، اليوم الأحد، إن الشركة تهدف لتوفير بيئة صحية آمنة لجميع العاملين والمترددين عليها، ما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل، أشاد جابر، بجهود فريق الأزمات والكوارث في تنظيم المواطنين بمنافذ خدمة العملاء، والحفاظ على تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بين الموظفين والعملاء.
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