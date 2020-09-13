شكرا لقرائتكم خبر عن مقام سيدى «ياجا» بواحة الجارة.. تعرف على آخر بقعه ضوء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مقام سيدي ياجا أو مقام سيدى بو بيضة هو مقام صغير يوجد على تبه عالية بواحة الجارة أو جارة ام الصغير كما يطلق عليها وهى اصغر واحة بمصر واهلها لايزيد عددهم عن ٤٧٥ شخصا فقط هم من يسكنون هذه الواحة التي تعد آخر بقعه ضوء في مصر نظرا لانها تبعد حوالى ١٢٠ كيلومتر عن واحة سيوة غربا و٢٧٠ كيلو متر في الصحراء عن مدينة مرسى مطروح عاصمة محافظة مطروح التي تتبعها واحة الجارة إداريا.

والمعروف عن سيدى ياجا انه أحد أكثر الأولياء المعروفون في واحة الجارة مع أولياء أخرين مثل سيدي عبدالله الموجود ضريحه بالقرب من ضريح سيدي ياجا.و الروايات القديمة تحكي أن سيدي ياجا اشترك في بناء مدينة شالي الجارة وهى المدينة القديمة التي كان يسكنها اهالى الجارة وكانت تقام على الجبل منذ زمن بعيد لكنهم بعدها نزلوا إلى الوادى الذي يسكنونه الان. وبضريح سيدى ياجا يوجد العديد من الأدوات التي كانت في الماضى أثناء المولد ويتدلى من سقف الضريح العديد من بيض النعام الذي يعتبر عين الله الحارسة في العديد من المعتقدات.ويعد ذلك البيض سرا من الأسرار وتأتى التسمية الثانية لصاحب المقام «سيدى بو بيضة» من البيض المعلق للنعام داخل المقام والذى تكسوه كسوة باللون الاخضر التي يشتهر وضعها فوق مقامات الأولياء واضرحتهم في العالم العربى .

ويوجد صندوق بالضريح مكتوب عليه أنه هدية لسيدي ياجا ومؤرخ بعام 345 هجرية (956 ميلادية).