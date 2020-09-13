شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأرمينى يعقدان جلسة مباحثات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة، وبحث الجانبان -خلال اللقاء المتواصل حتى الآن- مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في وقت لاحق اليوم.



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