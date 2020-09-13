شكرا لقرائتكم خبر عن توى العالمية تستأنف رحلات الكروز بالبحر المتوسط خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة توى العالمية للسياحة والسفر عن تشغل الرحلات البحرية TUI Cruises، حيث تخطط لتشغيل جميع السفن السبع في الأسطول مرة أخرى في عام 2021.

وقالت الشركة فى بيان بعد توقف الرحلات البحرية بسبب وباء كورونا، أوقفت TUI Cruises أسطولها بالكامل تقريبًا بالموانئ في بحر الشمال، وقد استأنفت الشركة التشغيل ببطء بتسيير سفينة منذ نهاية يونيو الماضي في منطقة بحر الشمال وبحر البلطيق. وفي نهاية الأسبوع الحالي، من المفترض أن تقوم بتشغيل سفينة ثانية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين الموانئ اليونانية من جزيرة كريت.

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وفي فصل الشتاء القادم، ترغب الشركة في تقديم رحلات إلى وجهات أخرى وعلى رأسها جزر الكناري، حتى إذا كانت تحذيرات السفر أو النصائح من الحكومة الفيدرالية لا تزال سارية عليها.

وتخطط الشركة أن تقوم بتشغيل جميع السفن من بداية ربيع 2021 على أبعد تقدير.