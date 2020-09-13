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توى العالمية تستأنف رحلات الكروز بالبحر المتوسط خلال الشهر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة توى العالمية للسياحة والسفر عن تشغل الرحلات البحرية TUI Cruises، حيث تخطط لتشغيل جميع السفن السبع في الأسطول مرة أخرى في عام 2021. 

 

وقالت الشركة فى بيان بعد توقف الرحلات البحرية بسبب وباء ، أوقفت TUI Cruises أسطولها بالكامل تقريبًا بالموانئ في بحر الشمال، وقد استأنفت الشركة التشغيل ببطء بتسيير سفينة منذ نهاية يونيو الماضي في منطقة بحر الشمال وبحر البلطيق. وفي نهاية الأسبوع الحالي، من المفترض أن تقوم بتشغيل سفينة ثانية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين الموانئ اليونانية من جزيرة كريت. 

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وفي فصل الشتاء القادم، ترغب الشركة في تقديم رحلات إلى وجهات أخرى وعلى رأسها جزر الكناري، حتى إذا كانت تحذيرات السفر أو النصائح من الحكومة الفيدرالية لا تزال سارية عليها.

 

وتخطط الشركة أن تقوم بتشغيل جميع السفن من بداية ربيع 2021 على أبعد تقدير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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