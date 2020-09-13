شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد التوسع فى مراكز التأهيل لمرضى الإدمان بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أن التجربة المصرية في مجال تأهيل المتعافين باتت تشكل نموذجاً على المستويين الإقليمي والدولي، وسيسعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوسع في مراكز التأهيل المتكاملة في مختلف المحافظات.

وستشهد المرحلة القادمة تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بافتتاح ثلاثة مراكز تأهيلية جديدة بمحافظات "بورسعيد، البحر الأحمر، ومطروح " من أجل رعاية وتأهيل الشباب المتعافي.

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جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.