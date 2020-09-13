طريقة التقديم ونظام السداد.. ننشر كراسة شروط أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في طرح كراسات شروط أراضي الإسكان الاجتماعي ببنك التعمير والإسكان الأحد الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة مساء، على أن يبدأ تقديم استمارات الحجز بداية من 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل.

ويصل عدد الأراضي المطروحة للحجز 3098 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 209 أمتار وحتى 287 مترًا مربعًا، في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة).

يتم الحجز عن طريق شراء كراسة الشروط من بنك التعمير والإسكان بداية من اليوم الأحد، على أن يتم تقديمها مرة أخرى بعد ملء البيانات وسداد جدية الحجز بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل.

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ولسداد ثمن قطعة الأرض يتم أولا سداد مقدم الحجز، 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ثم يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

كما يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

ويمكن استعراض كراسة الشروط التالية ومعرفة الأسعار الخاصة بكل مدينة، وكذلك خرائط قطع الأرضي، والتي جاءت على النحو التالي: