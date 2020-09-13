بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بشأن انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: بدأت أحزاب القائمة الانتخابية الوطنية المرتقب تشكيلها لخوض انتخابات مجلس النواب اجتماعها منذ قليل، للإعلان عن أسماء الأحزاب المشاركة في التحالف الانتخابي. وتضم القائمة ١٣ حزب وهم (مستقبل وطن- الوفد- الشعب الجمهوري- المصري الديمقراطى- حماة الوطن- مصر الحديثة - التجمع- المؤتمر- الإصلاح والتنمية- الحرية المصري والعدل وإرادة جيل".

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