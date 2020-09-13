بعد قليل.. مؤتمر "القائمة الوطنية" لانتخابات "النواب" المقبلة بمقر "دعم مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت أحزاب (القائمة الوطنية من أجل مصر)، في بيان لها اليوم الأحد، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا، بعد قليل، بمقر "ائتلاف دعم مصر"؛ لتعلن استمرار تحالفها في تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم جميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وتعبر عن وجهات النظر المختلفة.

يأتي ذلك التوجه عقب النجاح الذي تحقق في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وقالت مصادر سياسية، خلال حديثها إلى "الخليج 365": إنه من المقرر أن يعلن التشكيل الحزبي للقائمة الوطنية المرتقب خوضها انتخابات مجلس النواب، مرجحةً أن تشكَّل من ١٦ حزبًا.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وَفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. وينتخب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي، والنصف الآخر بنظام القوائم.