وزير الدفاع يكرِّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد و"سيدة القطار" والمجند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2020، في حضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة؛ لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة؛ لتستمر ملحمة العطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر؛ لتظل القوات المسلحة درعاً قوية تحمي الوطن وحصناً منيعاً يصون مقدساته، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

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وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، موجهًا الشكر إلى أُسر القادة المكرمين، تكريماً واحتفاءً لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

وفي سياق متصل، قام الفريق أول محمد زكي باستقبال وتكريم صفية إبراهيم يوسف أبو العزم، المعروفة إعلاميًّا بـ"سيدة القطار" خلال الحفل؛ تقديرًا وعرفانًا لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذي كان يستقل أحد القطارات وتعرض إلى التعامل بأسلوب غير راقٍ في واقعة فردية لا تعبر عما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة.

وأكد القائد العام أن رد فعل صفية ما هو إلا تأكيد على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفي حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة.

ومن جانبها، أشادت صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أن هذا التكريم يعد وسامًا ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها.

وقام الفريق أول محمد زكي، بتكريم المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوماً بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل، مشيدًا بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التي هي عنوان كل أبناء جيش مصر العظيم.