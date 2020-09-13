مصر | الداخلية تضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى، تم ضبط (هاتف محمول " مجهول المصدر" - سلاح أبيض "كتر" – سماعة – حقيبة يد) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة (إحدى السيدات) بالإكراه تحت تهديد السلاح المضبوط بحوزته حال سيرها بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

ونجحت في ضبط ( مشغولات ذهبية - ساعة يد – كمية من الملابس الحريمى والأطفال - أدوات ومستحضرات تجميل - مبلغ 160 ألف جنيه ) بحوزة (ثلاثة عاطلين ) عقب قيام أحدهم بسرقة فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتم ضبط ( 7 هواتف محمول) بحوزة ( 3 عاطلين) كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة بخارية، وإعترفوا بإرتكاب (6) وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

و ضبط ( 15 هاتف محمول) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق قيامه بالإعلان عبر موقع للتسوق الإلكترونى عن عقده دورات تدريبية للشباب وحال حضورهم يقوم بإستلام هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق الكترونى والإستيلاء عليها، وإعترف بإرتكاب (7) وقائع سرقة

و ضبط ( تليفزيون - 2 أسطوانة بوتاجاز - هيلتى كهربائى - غسالة، كاميرا ميزان لقياس المساحة) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) لتخصصه فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" وإعترف بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيل عصابي في سرقة السيارات بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية،بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة ) بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.. ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه) وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب"المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات- عاطل "لهما معلومات جنائية").. حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة بإسم أحد الأشخاص "مزورين").

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بإرتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه إصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.