مصر | خلاف على ركن سيارة.. مشاجرة دامية بين عائلتين بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خلاف على ركن سيارة.. مشاجرة دامية بين عائلتين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم الأحد، حجز 17 شخصا بتهمة المشاجرة بزجاجات المياه الغازية الفارغة، 24 ساعة لحين ورورد تحريات المباحث.

واعترف المتهمين في أقوالهم أمام النيابة أن سبب المشاجرة خلاف على ركن سيارة خلال حفل زفاف.

وكشفت التحقيقات بورود بلاغ للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عزبة الوالدة، مفاده، نشوب مشاجرة بين عائلتين، وبالانتقال والفحص تبين قيام 17 شخصا بالتشاجر بسبب خلاف على ركن سيارة، وقاموا بترويع المواطنين وفرض السيطرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين سالفي الذكر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر... جدد قاضي المعارضات اليوم السبت بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق لتعديه جنسيا علي فتاة معاقة وسرقة مبلغ مالي من منزلها بحلوان، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

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واستعت النيابة إلي أقوال والدة الفتاة حيث قالت أنها تعمل بائعة خضار ويوم الواقعة كانت خارج المنزل، وعندما عادت تفاجات بعد يومين باختفاء مبلغ مالي يصل إلى 1200 جنيه.

وأضافت أنها سألت ابنتها فظهر على وجهها علامات الارتيات والخوف، امتنعت عن الكلام وعقب الضغط عليها ومحاولة استدراجها شرحت لها ما وقع عليها من اعتداء ومعاشرة جنسية من سائق توك توك، ووصفت ملامحه حتى تم التعرف عليه، وأبلغت الأجهزة الأمنية.

وأكدت السيدة أن نجلتها معاقة وغير واعية، لم تتمكن من الدفاع عن نفسها، كما أنها مريضة وتريد حق نجلتها والثأر لشرفها.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل يفيد بأنّ مجهولًا اغتصب ابنتها 17 عامًا المعاقة ذهنيًا، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعي.

جرى تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك» يدعى «أحمد.م»، وتم ضبطه.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بالمجني عليها تعرفت عليه،، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.