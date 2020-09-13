مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين على القانون في المحافظة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين على القانون في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 21 متهم، 20 إتجار، تعاطي، 125 جرام حشيش، 93 جرام هيروين، 465 قرص مخدر، 1520 جرام الأستروكس، 320 جرام الشادو، جرام بودر، كيلو بانجو، 45 جرام بودر.

وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط متهم، قضية دفاع عن النفس، فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، طبنجة عيار 9ملم، طلقات مختلفة الأعيرة.

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الاوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة 46 اتجار، 46 عدد المتهمين، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 2075 جرام حشيش، 452 قرص مخدر، 1034 جرام لمخدر الهيروين، 680 جرام الشادو، 150 جرام الآيس، 1070 جرام استروكس، 60 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، ضبط عدد من حائزي الأسلحة النارية، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 3 طبنجة، 8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 16 طلقات مختلفة الأعيرة.