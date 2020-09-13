مصر | بـ"23 كيلو استروكس وشادو".. سقوط أخطر تجار الكيف في إمبابة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"23 كيلو استروكس وشادو".. سقوط أخطر تجار الكيف في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزته 23 كيلو مواد مخدرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بقيام "ع. أ"، 37 سنة، بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة القسم مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية، برئاسة المقدم أمثل حرحش، والنقيب محمد طارق معاون مباحث القسم، وتم استهدافه وضبطه بالمنطقة سكنه، وعثر بحوزته على كمية من نبات الاستروكس المخدر وزنت 18 كيلو و100 جرام، كمية من نبات الشادو المخدر وزنت 5 كيلو و100جرام، كمية من تبغ السجائر وزنت 3 كيلو جرام، جركن يحوى داخله مادة سائلة، تنر، كمية من الاكياس الشافافة لتعبئة المواد المخدرة.

كما عثر بحوزته على كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، قمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، ميزان حساس، مستلزمات إنتاج، مبلغ مالى 96.400 جنية مصري، هاتف محمول.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.