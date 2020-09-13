مصر | إغلاق 11 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إغلاق 11 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 8 عدم الإعلان عن اسعار، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، 10 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 31 بيع بأزيد من السعر الرسمي، وبلغ غ 83 قضية تموينية مخالفة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.