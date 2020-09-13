مصر | اختل توزانه.. التصريح بدفن طفل إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اختل توزانه.. التصريح بدفن طفل إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل، نتيجة اختلال توازنه

واستمعت النيابة لأقوال أسرته، والذين أكدوا أنه سقط نتيجة اختلال توازنه، وعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل من علو، ووفاته متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تواجد "محمود.م"، 4 سنوات أعلى سطح المنزل سكنه، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.