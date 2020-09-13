مصر | محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد مجهول: ينتحل صفتي ويبتز الفتيات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد مجهول: ينتحل صفتي ويبتز الفتيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٤٠٣٧ لسنة ٢٠٢٠، بصفته وكيلا عن المخرج محمد سامي عبد العزيز لتضرر موكله من مجهول، لقيام الأخير بانتحال صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإنشاء صفحات وهمية باسمه، ويتحدث مع بنات راغبين الدخول لعالم الفن، ويطلب منهم صورا عارية، حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، ويطلب منهم مبالغ مالية للدخول للوسط الفني.

وأوضح البلاغ المقدم، أن الشاكي هو المخرج المشهور "محمد سامي"، واسمه هو محل ثقة للجميع، فكان انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، وكان ذلك يضير باسم الطالب وسمعته وأسرته.

ويمكن تعريف النصب في القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

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وتنص المادة ٣٣٦ عقوبات على:

أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

لما كان ذلك، وكان المشكو في حقه يقوم بالنصب والاحتيال وابتزاز البنات باسم الشاكي، فيما تقدم الطالب ببلاغ سابق ضد شخص آخر كان يقوم بذات الأفعال وألقت الجهات المعنيه القبض عليه.

واختتم البلاغ، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.