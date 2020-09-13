أخبار مصر | اليوم.. طلاب جامعة القاهرة الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيًا للكشف الطبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. طلاب جامعة القاهرة الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيًا للكشف الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

د. الخشت: تطوير إجراءات الكشف الطبي لتحقيق الدقة والحفاظ على سلامة

الطلاب

الطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي: الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك فور ورود بياناتهم من مكتب التنسيق، حيث تم الانتهاء من رفع وتكويد بيانات الطلاب بكود الجامعة الموحد، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا رفع وتكويد بيانات الطلاب في جميع الكليات المتبقية خلال الساعات القادمة بعد ورودها من مكتب التنسيق.

Advertisements

وأكد الدكتور محمد الخشت، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبي، لافتًا إلى أنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.

ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

ويقوم الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 20212020 بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التالي:

http:www.medcheck.cu.edu.eg

وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).