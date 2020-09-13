أخبار مصر | "هندسة حلوان" توضح تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجالات العمل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "هندسة حلوان" توضح تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجالات العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان، برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية وهو برنامج جديد ومميز وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان وتتمثل رؤية البرنامج في وضع عدد من الأهداف التعليمية لبرنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية من خلال إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة فى أحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات الصناعات المحلية والعالمية.

ويتمييز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية في هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلي والقوى والشبكات الكهربية وتوليد واستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للآلات والشبكات الكهربية وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والأختبار لأنظمة حماية الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.

وتتلخص رسالة البرنامج في أكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتي مستمر مزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي مدركا مسئوليته الأخلاقية في الحفاظ على البيئة ومستخدما لأدوات البحث العلمي في تنمية وتطوير المجتمع.

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ويهدف البرنامج إلى التعرف على أساسيات هندسة القوى والوقاية الكهربية، مراجعة مستندات توريد أنظمة القوى والوقاية الكهربية طبقا للمواصفات الأساسية لضمان تحقيق الجودة، واعداد الرسومات والمواصفات الأساسية والبيانات لبناء أنظمة وقاية الطاقة الكهربية، وتصميم أجزاء وأنظمة وعمليات وقاية كهربية لخدمة متطلبات المجتمع الأقتصادية، وأستخدام أحزمة الحاسب الآلي والحلول العددية ولتمثيل مسائل فى مجالات حماية الألآت الكهربية وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ودوائر الجهد العالي ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيقات الكترونيات القوى، وتقييم نتائج عددية ومعملية لتحديد خواص أجزاء ومعدات وأنظمة في مجالات هندسة الوقاية الكهربية، وتبنى البحث والاستنتاج وتطبيق حس الفكر الهندسي في حل المشكلات المتعلقة بمجالات هندسة القوى والوقاية الكهربية فى مهنته، بحيث يجيد الطالب الاتصال كتابة وتحدثا ويعمل منفردا أو ضمن فريق عمل، ويقدر القيم والأخلاقيات ومسئولياته تجاه المجتمع والبيئة في حياته العملية.

وتكون مدة الدراسة في البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة في المستوى الإعدادي ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم أجتماعية وأنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالإضافة لتدريب في ورش الكلية لمدة 4 أسابيع في نهاية المستوى الأول وتدريب ميداني لمدة 4 أسابيع في نهاية المستوى الثاني.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد مسعود المشرف على البرنامج أن مجالات العمل للخريج تكون في شركات التوليد والتوزيع الكهربي ، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربي ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.