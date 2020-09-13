65 شخص يجرون الفحوص والتحاليل الطبية للترشح للنواب في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت المستشفيات ومراكز التحاليل في المنيا ، إقبال من الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب المقبل ، حيث قام خلال اليومين الماضيين 65 شخصا باجراء التحاليل والفحوص الطبية ، داخل 3 مستشفيات ومعامل التحاليل ، ضمن الاوراق المطلوبة للترشح .
وكشف مسؤول بمديرية صحة المنيا ، ان اللجان الطبية تلقت في مستشفي المنيا 35 شخصا ، ومستشفي ملوي 13 شخصا ، ومستشفي مغاغة 17 شخصا . من الراغبين في الترشح ، فيما توافد اخرين في اليوم الثالث للفحص الطبي .
قال الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، تعمل اللجان الطبية ، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان ، والالتزام بالمواعيد المحددة .
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