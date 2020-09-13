شكرا لقرائتكم خبر عن 65 شخص يجرون الفحوص والتحاليل الطبية للترشح للنواب في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المستشفيات ومراكز التحاليل في المنيا ، إقبال من الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب المقبل ، حيث قام خلال اليومين الماضيين 65 شخصا باجراء التحاليل والفحوص الطبية ، داخل 3 مستشفيات ومعامل التحاليل ، ضمن الاوراق المطلوبة للترشح .

وكشف مسؤول بمديرية صحة المنيا ، ان اللجان الطبية تلقت في مستشفي المنيا 35 شخصا ، ومستشفي ملوي 13 شخصا ، ومستشفي مغاغة 17 شخصا . من الراغبين في الترشح ، فيما توافد اخرين في اليوم الثالث للفحص الطبي .

قال الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، تعمل اللجان الطبية ، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان ، والالتزام بالمواعيد المحددة .