شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لقائمة «من أجل مصر» لإعلان أسماء مرشحي النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد القائمة الوطنية من أجل مصر مؤتمرا صحفيا، الواحدة ظهرا، للإعلان عن أسماء القائمة الموحدة التي تم الاتفاق عليها لخوض انتخابات مجلس النواب وللتأكيد على استمرار التحالف في تشكيل قائمة انتخابية موحدة، وأورد بيان رسمي للائتلاف أن القائمة تأتي استكمالا لما تم إنجازه في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وتضم القائمة 16 حزبا سياسيا ترشح 284 اسما يتم توزيعها على الأحزاب المشاركة وأبرزها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الحركة الوطنية، حماة الوطن، الوفد، التجمع.

وخاضت القائمة الوطنية من أجل مصر، انتخابات الشيوخ على 100 مقعد وفق قانون مجلس الشيوخ، بتحالف يضم 11 حزب سياسي بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.