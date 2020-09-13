شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«حماية الشواطئ» تتفقد أعمال الحماية ببئر مسعود والمحروسة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزه عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، في الهيئة المصرية العام لحماية الشواطئ، جولة تفقدية لمعاينة ومتابعة المرحلة الأولى، من مشروع الحماية البحرية التي تجريها الهيئة حاليا في منطقتي بئر مسعود والمحروسة شرق الاسكندرية اليوم الاحد.

وتأتى زيارة «عزة»، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال، وفي ضوء توجيهات المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

يشار إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية.

في سياق متصل، استقبل المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ممثلي كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية لمناقشة استخدامات حاويات الرمال في حماية الشواطئ المصرية ودراسة مقارنة الأساليب التقليدية.

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد أعمال الحماية البحرية فى بئر مسعود والمحروسة بالاسكندرية

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد أعمال الحماية البحرية فى بئر مسعود والمحروسة بالاسكندرية

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد أعمال الحماية البحرية فى بئر مسعود والمحروسة بالاسكندرية

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد أعمال الحماية البحرية فى بئر مسعود والمحروسة بالاسكندرية