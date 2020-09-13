شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية «أونلاين» في كيفية الحفاظ على حياة «عروسة البحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم أحد مراكز التدريب المعتمدة من إحدى المنظمات الدولية للغوص، دورة تدريبية أونلاين على أحد التطبيقات الشهيرة لمدة 4 أيام، بالإضافة إلى تدريب عملي للغوص بأحد مناطق مرسى علم الشهيرة بتواجد «عروسة البحر».

يأتي ذلك بهدف إعداد فرق عمل وطنية متخصصة في تنفيذ أعمال المسح البحري تحت الماء، ومن على السطح، للتدريب على كيفية المحافظة على حياة «عروس البحر»، وتجميع البيانات العلمية بشكل بسيط من خلال مهارات الغوص والسنوركلينج سواء للغواصين وغير الغواصين.

وتعد عروسة البحر أو الدوجونج Dugong أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض، والنوع الوحيد منها الذي يتغذى على الحشائش البحرية، وتتواجد بمناطق البحر الأحمر، ويتعرض لمخاطر بشرية تؤدي إلى تناقص أعداده بكثرة، وهناك العديد من الرحلات والمشاريع السياحية بمناطق تواجد عروسة البحر، بعضها يعتمد عليها من خلال السياحة البيئية لمشاهدتها في بيئاتها الطبيعية.

وقال الدكتور أحمد شوقي، المتخصص في البيولوجيا الحيوية، والقائم بالتدريب، إن المحاور التدريبية الرئيسية هي التعرف على بيئة وتوزيع عروسة البحر، والأهمية البيئية في النظام البيئي البحري، وبيئة التغذية ومسارات الغذاء والمخاطر التي تهدد مجتمعات عرائس البحر والمسح البحري لعروسة البحر بواسطة الأستبيان القياسي.

وتشمل الدورة التدريبيةً ورشة عمل لتنفيذ الإستبيان القياسي لعروسة البحر، والتعريف بالتصوير Photo ID لتعريف أفراد عروسة البحر المختلفة ودراسة السلوكيات المختلفة لعروسة البحر وورشة عمل حساب الحالات السلوكية لعروسة البحر من خلال التصوير تحت الماء.

وأوضح «شوقي» أن الدورة التدريبية والمعتمدة دوليًا من المنظمة الإحترافية لمدربي الغوص PADI تعتبر أكثر أداة تعليمية دوليًا للتوعية بهذا الكائن واكتساب المهارات العديدة التي تساهم في الحفاظ عليه من خطر الإنقراض والتدريب على طرق الرصد البيئي المختلفة لدراسة عروسة البحر تحت الماء وعلى السطح.

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وأضاف أن الفئات المستهدفة من التدريب هم كل المهتمين بالحياة البحرية من المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية والأطباء البيطريين خاصة المهتمين بالحياة البحرية وطلبة المدارس والجامعات المهتميين بالحياة البحرية العاملين بالشواطئ لدى المنتجعات والقرى السياحية والغواصين والعاملين لدى مراكز الغوص ورؤساء المراكب السياحية والصيد وشركات الخدمات البيئية في الوطن العربي لإعداد خطط إدارة للمشاريع البحرية.

أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض فى البحر الأحمر

أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض فى البحر الأحمر

أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض فى البحر الأحمر