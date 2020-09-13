شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم 3 للكشف الطبي لانتخابات النواب في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن 3 مرشحين محتملين تقدموا لإجراء الكشف الطبي المؤهل للترشيح لانتخابات مجلس النواب. وأكد ابو هاشم أن مديرية الشؤون الصحية استعدت بصورة جيدة لاستقبال راغبي الترشيح. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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