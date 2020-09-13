شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف أبناء مصر يعلن عن مشاركة بعض الأحزاب بقائمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نبيه السحماوي أمين عام شؤون العضوية، وعضو المفوضين العليا للانتخابات بحزب أبناء مصر، إن بناء الأحزاب الحقيقية وخوض الانتخابات سواءاً كانت برلمانية أو مجالس محلية، في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، تلقى على كاهل رجال السياسة والقائمين على أمور الأحزاب، مسئولية كبرى تتمثل في الالتزام بمعايير محددة ودقيقة في فرز واختيار من يمثلون شعب مصر في انتخابات قادمة، واختيار الأفضل من أجل تشكيل برلمان دولة تستحق أن تكون الرائدة بالمنطقة على الدوام.

وأعلن «السحماوي» عن أن بين الأحزاب التي تقدمت للمشاركة بقائمة الائتلاف في انتخابات مجلس النواب هي: حزب الصرح، وحزب النصر الصوفي، وحزب نبض مصر، وتيار شباب الإستقرار، والتنمية، وبناه مصر الحديثة، وان هدف كافة المشاركين بالتحالف هو هو صالح الوطن والمواطن.

ووجه أمين عام شؤون العضوية، وعضو المفوضين العليا للانتخابات بحزب أبناء مصر، رسالة لقيادات الأحزاب والقائمين على شؤون العضوية، قال فيها إن عليكم واجب وأمانة يجب أن تؤدوها، والأمانة هي أن نختاروا كل شريف قادر على العمل والعطاء، وأن مصر لا تحتاج إلى من يسعون لمجرد شغل مقعد، أو الفوز بصفة حزبية، وأن يتم الفرز بشكل جيد لإختيار من يسعون لهدف واحد هو صالح الوطن وصالح مصر والمصريين وخلق مناخ ديمقراطى نظيف بعيدا عن أصحاب راس المال السياسى، مؤكدا على أن حزب ابناء مصر لا يهدف سوى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.