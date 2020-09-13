شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تجهز للمعرض الثامن لمنتجات الشباب والسيدات العميلة والمشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم المعرض الثامن لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات وذلك في الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر 2020 م ولمدة 3 أيام بالنادي الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح أن هذا المعرض يعد الثامن ضمن سلسلة من المعارض الذي تنظمها المحافظة لتشجيع الشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وطلبة المدارس لعرض وبيع منتجاتهم دون تحملهم أي أعباء مالية مع تحقيق عائد ربح مناسب لهم ومساعدتهم على فتح منافذ تسويقية لهم لتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين مضيفا أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا أن أسعارها مناسبة للجميع مع تحقيق استفادة مالية للعارضين .

ونوهت صباح توفيق مدير الادارة العامة للسياحة والمصايف أنه على الراغبين في الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية، التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة مشيرا أن الاشتراك بالمعرض بالمجان .

يأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح للتيسير على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة وفتح منافذ تسويقية لهم لتسويق منتجاتهم وتقديم كافة الدعم والتيسيرات لهم .