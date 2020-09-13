شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق كليات الأزهر (خطوات التسجيل والتوزيع الجغرافي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موعد تسجيل الرغبات و بداية تنسيق كليات الازهر

صرح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019-2020، الأسبوع القادم، مؤكداً أن التنسيق هذا العام سيتم تطبيق النظام الجغرافي لجميع الكليات بما فيها كليات الطب والهندسة وطب الأسنان والصيدلة، لافتاً إلى أن الكليات الطبية سيكون التوزيع الجغرافى طبقاً لرغبات الطلاب ومجموع درجاتهم مع مراعاة أن يكون الأولوية للتوزيع الجغرافى طبقاً للأعداد المتاحة للقبول بكل كلية.

التوزيع الجغرافى يطبق على الكليات الطبية الازهرية

وكشف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذا العام ستكون هناك إجراءات جديدة فيما يخص التوزيع الجغرافي حيث سيطبق في جميع كليات الجامعة عدا الكليات التي ليس لها مناظر في أي فرع من الفروع فهذه خارج قاعدة التوزيع الجغرافي مثل كلية اللغات والترجمة والاقتصاد المنزلي وكلية الدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وكلية الإعلام وكلية التربية الرياضية، فالسبب الاول للتوزيع الجغرافي لجميع الكليات الازهرية هو "تقليل الاغتراب" وثانيا تحقيق اهداف إنشاء هذه الفروع في الأقاليم، هذا العام لن يدخل طالب لكلية طب أسيوط من الوجه البحري او القاهرة، ولا طالب لكلية طب دمياط من قبلي أو من القاهرة وهكذا، ولن يأتي طالب من قبلي أو بحري لطب القاهرة.

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

يستعد طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية لفتح باب تسجيل رغبات الالتحاق في الكليات الأزهرية والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، لتسجيل الرغبات الخاصة بهم في خلال أيام.. وتنسيق الثانوية الأزهرية يختلف عن تنسيق الثانوية العامة المعروف، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل في الجولات المختلفة وتظهر النتيجة دفعة واحدة بعد أن ينتهي الجميع من التسجيل.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر الشريف المنتشرة في عدد من المحافظات، أما بالنسبة لتنسيق الثانوية الأزهرية ستكون بعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثالث ثانوي أزهري، اولا سنعرض عليكم طريقة تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠، ثم مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق الازهر:

على الطالب أن يقوم بالانضمام إلى بوابة الحكومة المصرية تنسيق الثانوية الأزهرية.

على الطالب أن يقوم بالنقر على بدأ التسجيل عند القيام بفتح باب التسجيل.

على الطالب أن يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

لابد أن يقوم الطالب بمراعاة الكتابة بالأرقام الإنجليزية.

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على الطالب أن يقوم بكتابة الرقم التأكيدي.

على الطالب النقر على الخطوة التالية.

سيظهر للطالب البيانات الرئيسية الخاصة به من رقم جلوس ورقم قومي.

سيظهر للطالب مكان يوجد بها “هل ترغب في تبديل البطاقة”.

يقوم الطالب بالنقر على أيقونة نعم عند تواجد منطقة من المنطقتين، وبعد ذلك يتم النقر على الخطوة التالية.

ثم يتم تحديد كليات رغبات التنسيق بشكل مرتب، ومن ثم النقر على أيقونة الخطوة التالية.