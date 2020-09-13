شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن 11 منطقة، وهي: «هليوبوليس- روكسي – الخليفة المأمون – حدائق القبة – مشية الصدر – منشية البكري – العباسية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية».

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الاثنين المقبل وحتى الساعة التاسعة، مساء نفس اليوم، نظرا لتنفيذ أعمال تطوير بميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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