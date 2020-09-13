شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 58 مرشحًا محتملاً لمجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المنافذ الطبية بمراكز ومدن الشرقية، استقبالها للمرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب 2020، لليوم الثالث على التوالي، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لهم، والمستمرة حتى ٢٦ من الشهر الجاري.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على 58 متقدما من الراغبين للترشح لمجلس النواب على مدار اليومين الماضيين، لافتا إلى أن المرشح يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي «المجلس الطبي العام بالأحرار، ومستشفي الأحرار التعليمي، ومستشفي القنايات المركزي، ومستشفي أبوكبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي».

وأوضح وكيل الوزارة أنه بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.