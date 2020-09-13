شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مجند القطار تكشف تفاصيل اتصال وزير الدفاع بها: «هنشغله معانا ومش هنسيبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صباح عبدالعال، والدة عبدالله محمد عنتر، صاحب واقعة «مجند القطار»، والمشاجرة التي تمت مع كمساري ومشرف القطار على دفع الأجرة 22 جنيهًا، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تمت بينها وبين وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وقالت، في تصريحاتها لبرنامج التاسعة، على شاشة التليفزيون المصري، إنها تلقت الاتصال من وزير الدفاع الذي قال لها: «هنكرمه على أخلاقه وهنشغله معانا ومش هنسيبه عشان أخلاقه الجميلة دي».

وعن نجلها، قالت السيدة صباح: «أنا فخورة بابني وبنربي أبناءنا فداءً للوطن، أنا بس قلبي بيوجعني كل ما أشوف الفيديو، بسبب طريقة حديث المشرف والكمساري مع ابني».

صباح اليوم، قام الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، بتكريم المجند عبدالله، وجاء في بيان المتحدث العسكري أن المجند قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندى المصرى الذي يتحلى دوماً بالانضباط الذاتى دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل.

وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقى للجندى الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التي هي عنوان كل أبناء جيش مصر العظيم.

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