شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يصل محطة المنيا ويشدد على ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، المنيا، وتفقد محطة سكة حديد المنيا، استقبل الوزير، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، خلال الجولة شدد رجال الأمن بالمحطه على ارتداء الكمامات.

وتشمل جولة الوزير تفقد مشروع محور سمالوط، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حــــارات مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه.

وقال المهندس محمد كمال مدير مشروع محور سمالوط – الهيئة العامة للطرق والكباري، إن المحورة يضم، 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

يذكر ان الزيارة هي الرابعة لوزير النقل لمحافظة المنيا، منذ توليه الحقيبة الوزارية لمتابعة المشروعات القومية، منها محور سمالوط على النيل، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الشرقي وكهربة خطوط السكك الحديدية.