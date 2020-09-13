شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع عن «سيدة القطار»: الأم المصرية تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

حيث قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقي أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمى الوطن وحصناً منيعاً يصون مقدساتة، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لاتهاون فيها .

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً وإحتفاءاً لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .

وفى سياق متصل قام الفريق أول محمد زكى بإستقبال وتكريم السيدة صفية إبراهيم يوسف أبوالعزم المعروفة إعلامياً «بسيدة القطار» خلال الحفل، وذلك تقديراً وعرفاناً لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذي كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بإسلوب غير راقى في واقعة فردية لا تعبر عن ما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة .

وأكد القائد العام أن رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيداً على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها بإعتبارها الأم المصرية التي تعطى أروع الدروس في التفانى والعطاء عبر مختلف الأزمنة .

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من جانبها أشادت السيدة صفية أبوالعزم بأخلاقيات المجند وإنضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أن هذا التكريم يعد وساماً ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها .

كما قام الفريق أول محمد زكى بتكريم المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندى المصرى الذي يتحلى دوماً بالإنضباط الذاتى دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الإحترازية بالشكل الأمثل، وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقى للجندى الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الإنضباط وعزة النفس التي هي عنوان كافة أبناء جيش مصر العظيم .

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ويكرم سيدة القطار صفية أبو العزم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ويكرم سيدة القطار صفية أبو العزم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ويكرم سيدة القطار صفية أبو العزم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ويكرم سيدة القطار صفية أبو العزم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ويكرم سيدة القطار صفية أبو العزم