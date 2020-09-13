شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الحركة القضائية بمجلس الدولة تنتهي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينتهي اليوم موعد تلقي التظلمات على الحركة القضائية بمجلس الدولة، وهو الموعد الذي حدده المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية ومالية بالمجلس- برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حيث بدأ تلقي هذه التظلمات، 7 سبتمبر الجاري، من قضاة المجلس بمختلف الإدارات والأقسام.
وحددت الحركة القضائية مواعيد عقد الجمعيات العمومية الخاصة بتوزيع العمل بين دوائر المحاكم المختلفة، حيث تقرر عقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم الخميس 19 سبتمبر الجارى، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.
يذكر أن المجلس الخاص أعلن الأسبوع الماضي اعتماد الحركة القضائية لقضاته والمقرر العمل بها أول أكتوبر المقبل، وهو العام القضائي الجديد 2020-2021.
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