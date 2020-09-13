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تكليف المستشارين وائل ممدوح وأشرف عيسى بإدارة مأموريتى استئناف أكتوبر والقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار رقم 88 لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية  لمستشارى المحكمة المنعقدة ولصالح العمل جاء:

 

 

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يختص المستشار د. وائل ممدوح حسن يوسف راضي  الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، وكافة الأعمال الإدارية بها وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى.

 

كما يختص المستشار د. أشرف محمد السعيد محمد عيسي الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية القاهرة الجديدة، وكافة الأعمال الإدارية بها، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى.

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