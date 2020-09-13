شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة يكلف القاضية جيهان توفيق بإدارة الترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عبده احمد عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار رقم [88] لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة، ولصالح العمل جاء: تختص المستشارة جیهان أحمد وفيق عثمان البطوطی نائب الاستئناف - بالإشراف والمتابعة على إدارة الترجمة بالمحكمة، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى. Advertisements كما يختص المستشار حازم محمد كمال حسن الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف الجيزة، وكافة الأعمال الإدارية بها، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس محكمة استئناف القاهرة يكلف القاضية جيهان توفيق بإدارة الترجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.