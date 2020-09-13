شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تدريس بتربية فنية حلوان يدشن قناة رسم مصر لخلق الوعى ونبذ الإرهاب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان قناة أطلق عليها قناة رسم مصر على موقع اليوتيوب بالإضافة إلى جميع تطبيقات التواصل الإجتماعي، والتي يتم النشر عليها بصفة يومية جميع أنشطة المشروع وأعمال المشاركين في مبادرة رسم مصر لتحكي تاريخ مصر بالفرشاة والألوان وتدريب الطلاب على مقررات الرسم والتصوير والتوثيق الفني والمعماري، وربط الشباب بتاريخ الوطن وخلق الوعي الوطني ونبذ الارهاب ، وذلك اهتماماً بالفنون والتاريخ وتدريب الطلاب.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، جاء مشروع إطلاق القناة تحت ريادة الدكتور محمود حامد عميد الكلية، بمشاركة عدد كبير من طلاب الفنون في جامعة حلوان ، كما لا تقتصر الجولات على طلاب الفنون، بل توسعت لتشمل الخريجين والمحبين للفنون والعمارة.

و توفر القناة مجموعة من اللوحات الفنية تعبر عن الحضارة المصرية وتاريخها وعلومها و التعريف بالقيم الجمالية والعناصر الزخرفية لآثارها ومعالمها، وسرد روايات من التاريخ الموازي عن شوارعها وأشخاصها، وحواديت التراث، كما يقوم الطلاب من خلال القناة بالرسم الحي للمناطق التاريخية ورسم الأشخاص والآثار والمعالم والشوارع للربط بين التعريف بالتاريخ وتلبية الميول الفنية وتوثيق التاريخ بالصور خاصةً ما هو عرضة للتهدم بسبب عوامل الزمن مثل المباني القديمة.

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وتنشر القناة القديم بشكل حديث مرتبط بالتكنولوجيا يحقق المتعة لهم، حيث يقوم الطلاب برسم أعمالهم الفنية، كلٌّ من منظوره الفني، وتبعاً لذلك يتنوع محتوى القناة ما بين تصوير الجولة نفسها، والمعلومات حول مكان الجولة، وهو ما يُبث بشكل أسبوعي، كما تضم القناة أفلاماً قصيرة تتضمن معلومة تاريخية تذاع على مدار أيام الأسبوع، و كواليس الجولات.