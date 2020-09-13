شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "الإعدادية" يؤدون امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين امتحان القبول، حيث شهدت مدرسة المحمدية الرسمية للغات عقد لجنة اختبار للطلاب المتقدمين و يختبر الطلاب بشكل الكترونى مع التزامهم بتطبيق الإجراءات اللازمة للحماية من كورونا بناء على تعليمات محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فيما تفقد علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لجنة الاختبارات بمدرسة المحمدية.

وأكد علاء حسين أنه يتم الاختبارات فى 34 لجنة لاختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين على مستوى المحافظة وتعقد الاختبارات على 3 فترات يوميا من التاسعة صباحا حتى 6 مساءاً، موضحا انه يتم تذليل اى عقبات تواجه الطلاب وتوفير كافة وسائل الراحة لهم أثناء أداء الاختبارات مع تجهيز لجان بديلة تحسبا لأي ظرف أثناء الامتحانات .

وأوضح أنه على مستوى المديرية تقدم 3 آلاف طالب للالتحاق بمدرسة المتفوقات فى المعادى، و1500 طالب بمدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يعقد الامتحان إلكترونيا وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الامتحان مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته فى المرحلة الإعدادية وبغض النظر عن العذر الذى دفعه إلى التغيب عن أداء الامتحان.

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وشددت الوزارة على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.

وأشارت إلى أن قواعد المفاضلة عبارة عن: اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكونات الاختبار الإلكترونى على حدى وفقال لمعيار النجاح الذى يحدده المركز القومى للامتحانات، والمجموع الاعتبار لمكونات الاختبار الالكترونى وفقا معايير يضعها المركز القومى للامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتقدم الطالب الذى تم تنسيقه وتسكينه على إحدى مدارس المتفوقين بطلب تحويل لأى مدرسة أخرى غير تلك التى تم تنسيقه وتسكينه عليها حيث أن المدارس تعمل بنظام الداخلى.

وكانت الوزارة فتحت باب التقدم لمدارس المتفوقين 22 أغسطس الماضى وحتى نهاية الشهر، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2019/2020 دور أول، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الاقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبة لمدارس المتفوقين.