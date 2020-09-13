شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي علي المترشيحن لـ«النواب» بمستشفي السويس العام والمجلس الطبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت مديرية الصحة بالسويس انه تم تخصيص مستشفي السويس العام والمجلس الطبي العام بالسويس لإجراء الكشفي الطبي على المتقدمين للترشيح بمجلس النواب منذ يوم الجمعة وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الثامنه مساء.
ويقوم المتقدم للرشيح بالتسجيل على البرنامج المعد لذلك ويتم تحديد المستشفى وساعة الكشف ثم يتوجه بناءا عليه لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل المطلوبه.
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