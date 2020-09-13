شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا نواصل المبادرة القومية للوقاية من شلل الأطفال بلقاح «سولك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استمرار فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال والذين لم يسبق لهم التطعيم باي جرعه من لقاح «سولك» والتي بدأت في يوليو الماضي ومستمرة حتى الان، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المرحلة العمرية للأطفال المستهدفين من التطعيم تبدأ من يناير 2016 وحتى مارس 2018، حيث يتم الان إعطاء الجرعة الثانية وتطعيم الأطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى

مشيراً إلى قيام المديرية بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، حتى يتم إعطاء الجرعات إلى أكبر عدد من الأطفال المستهدفين.

أوضح وكيل الوزارة، ان الحملة حققت 91% من المستهدف من الجرعة الأولى و63 % من المستهدف خلال الجرعة الثانية، وجارى استمرار المبادرة حتى الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين

كما يتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائي، لتكثيف أعمال المتابعة وعقد الاجتماعات لتقييم أعمال المبادرة لبحث نتائج الحملة.

وأضاف ان المديرية تعمل على توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال، حيث تم توفير رصيد استراتيجي من الطعوم اللازمة كالطعوم الخاصة بالمسافرين إلى الخارج والمسافرين لدول يتوطن بها أمراض معدية، كطعوم الحمى الصفراء والسحائي الرباعي وشلل الأطفال والكوليرا وتوفير الأمصال الخاصة بحالات العقر والتسمم، بالإضافة إلى توافر جميع التطعيمات الروتينية للأطفال وأمصال الطوارئ بجميع المستشفيات.